Москалькова предложила использовать многодневное голосование на выборах вместо досрочного

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает отказаться от проведения досрочного голосования на выборах в пользу голосования в течение нескольких дней. По мнению омбудсмена, это поможет синхронизировать избирательный процесс на разных уровнях.

В докладе о деятельности омбудсмена за 2020 год (документ имеется в распоряжении ТАСС) отмечается, что по общему правилу досрочное голосование проводится по решению избирательной комиссии не ранее чем за 10 дней до дня выборов, при этом законами могут устанавливаться случаи проведения досрочного голосования в более поздние сроки (от 9 до 3 дней перед днем голосования), в результате избиратели сталкиваются с ситуацией, когда периоды досрочного голосования на выборах разных уровней не совпадают.

"В целях повышения удобства для избирателей представляется целесообразным синхронизировать указанные периоды. Решением вопроса мог бы стать отказ от досрочного голосования при одновременном использовании голосования в течение нескольких дней, предусмотренного действующим законодательством", - говорится в докладе.

В докладе отмечается, что закрепление в законодательстве о выборах возможности для избирателей проголосовать в течение нескольких дней стало одним из наиболее значимых нововведений в 2020 году.

Совершенствование системы электронного голосования

Москалькова также считает, что необходимо совершенствовать законодательство в сфере проверки результатов дистанционного электронного голосования и защиты персональных данных. "Несмотря на то, что такая форма голосования зарекомендовала себя как удобный инструмент реализации гражданами избирательных прав, приходится констатировать, что инструментарий контроля за проведением электронного голосования нуждается в совершенствовании", - сообщается в докладе.

Омбудсмен отмечает, что при существующих механизмах трудно установить подлинность электронного бюллетеня, а системы передачи информации по каналам сети Интернет уязвимы из-за угрозы потенциальных компьютерных сбоев и атак хакеров. Также она подчеркивает, что результат голосования определяется с помощью электронно-вычислительных средств без участия членов избирательных комиссий, что позволяет устранить ошибки, связанные с человеческим фактором, однако в то же время затрудняет возможность проверки достоверности полученных результатов.

"Указанные пробелы свидетельствуют о необходимости дальнейшего совершенствования избирательного законодательства, включая разработку дополнительных механизмов проверки результатов электронного голосования, а также защиты персональных данных избирателей", - заключает уполномоченный.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что дистанционное электронное голосование в масштабах всей страны может быть внедрено только к 2024 году. Также она отметила, что дистанционное электронное голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести субъектах РФ, включая Москву.

Обращения по вопросам избирательных прав

"За 2020 год поступило 756 обращений по вопросам реализации избирательных прав граждан и права на участие в общероссийском голосовании, в том числе 93 письменных и 663 устных обращения, поступивших на горячие линии", - сообщается в докладе.

Наибольшее число обращений было связано с вопросами получения и распространения информации о порядке проведения общероссийского голосования и выборов (524). "Граждане обращались с просьбами разъяснить порядок голосования не по месту регистрации и процедуру электронного голосования, уточнить местонахождение участковой избирательной комиссии, выражали недовольство отсутствием достаточной информации о голосовании", - отмечается в докладе.

Также 162 обращения поступило в аппарат омбудсмена по вопросам формирования и организации деятельности избирательных комиссий. Кроме того, 27 обращений поступило по вопросам выдвижения и регистрации кандидатов.

Помимо этого, россияне сообщали о фактах понуждения работников к голосованию в электронной форме со стороны работодателей (бюджетных организаций). Подобных обращений было 27, сообщается в докладе.

Аппарат омбудсмена по результатам рассмотрения поступивших обращений направил 61 ходатайство о проведении проверок в ЦИК России и правоохранительные органы. Также аппарат уполномоченного оказал содействие в восстановлении прав 30 заявителей по 28 обращениям, в том числе по вопросам осуществления надомного голосования, голосования не по месту регистрации, а также отсутствия в списках избирателей, отмечается в документе.