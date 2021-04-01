Лавров удивлен обидой ЕС на характеристику Москвы реальных отношений с Брюсселем

"Мы удивляемся, что ЕС с обидой воспринимает эти оценки. Это просто констатация объективной данности", - сказал министр в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

Он указал на то, что отношения России и Евросоюза выстраивались не один год и на момент, когда произошел госпереворот на Украине, включали в себя саммиты дважды в год, ежегодную встречу полных составов российского правительства и Еврокомиссии, а также около 17 секторальных диалогов от энергетики до прав человека. "Шли переговоры над соглашением о переходе к безвизовому режиму. Очень показательно, что еще в 2013 году, задолго до украинского кризиса, Евросоюз их прервал. Как нам рассказали некоторые коллеги, когда дело дошло уже до принятия решения о подписании соглашения, агрессивное русофобское меньшинство выступило категорически против", - добавил Лавров.

Затем, как отметил министр, европейцы стали "срывать злость на России" и разрывали все имевшиеся на тот момент каналы системного диалога. "ЕС, по сути дела, ввел против нас санкции и разорвал все каналы общения за то, что мы возвысили голос в защиту россиян и русских на Украине, в Донбассе и в Крыму. Мы пытаемся обсуждать с ними, когда они начинают предъявлять нам претензии. Наверное, они понимают. Надеюсь, они все-таки опытные политики. Но если они понимают и не хотят учесть это в своей практической политике, то значит они заряжены на русофобию либо ничего не могут поделать с русофобским агрессивным меньшинством в ЕС", - заключил глава МИД РФ.