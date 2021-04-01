Захарова: США нарушают правозащитные обязательства, негуманно обращаясь с мигрантами

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Обращение властей США с мигрантами в центрах временного содержания на границе с Мексикой - грубое нарушение международных правозащитных обязательств. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Действия Вашингтона в части обращения с мигрантами в центрах временного содержания, в особенности с несовершеннолетними, можно квалифицировать как грубое нарушение международных правозащитных обязательств", - сказала она.

Захарова добавила, что миграционный кризис, разворачивающийся в США на границе с Мексикой, приобретает масштабы гуманитарного бедствия. "Условия содержания нелегалов по многим признакам могут рассматриваться как пытки и негуманное обращение", - сказала дипломат, подчеркнув, что ситуация требует вмешательства профильных международных механизмов, таких как Комитет по правам человека и Комитет против пыток ООН.

В администрации президента США Джо Байдена отказываются называть кризисом лавинообразный рост притока мигрантов на границе с Мексикой. Там, как сообщила ранее газета The Hill, предпочитают замалчивать эту проблему, всячески ограничивая доступ СМИ к местам содержания малолетних мигрантов и обещая скорое разрешение "временных трудностей" на южных границах.