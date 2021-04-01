Захарова назвала заявления Борреля по РФ и КНР попыткой извратить все до неузнаваемости

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Россия расценивает новые заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля относительно Москвы и Пекина как попытку извратить все до неузнаваемости. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы видим в этих заявлениях и не только заявлениях, но в принципе политическом курсе попытку извратить все до неузнаваемости, - сказала она. - Как раз Евросоюз своими последними заявлениями и нелегитимными санкционными решениями против и России, и Китая продолжает недружественную линию, отдаляет себя от своих соседей по Евразийскому континенту, а также возвращает в дипломатический лексикон формулировки периода холодной войны, при этом продвигая архаичное блоковое мышление".