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Захарова назвала заявления Борреля по РФ и КНР попыткой извратить все до неузнаваемости

Дипломат отметила, что ЕС своими последними заявлениями продолжает недружественную линию, отдаляет себя от своих соседей по Евразийскому континенту

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Россия расценивает новые заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля относительно Москвы и Пекина как попытку извратить все до неузнаваемости. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы видим в этих заявлениях и не только заявлениях, но в принципе политическом курсе попытку извратить все до неузнаваемости, - сказала она. - Как раз Евросоюз своими последними заявлениями и нелегитимными санкционными решениями против и России, и Китая продолжает недружественную линию, отдаляет себя от своих соседей по Евразийскому континенту, а также возвращает в дипломатический лексикон формулировки периода холодной войны, при этом продвигая архаичное блоковое мышление".

Теги
РоссияКитайЗахарова, Мария ВладимировнаБоррель, Жозеп
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