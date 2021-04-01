Эксперт: посол РФ не возвращается в США, так как Москва не готова замять выпад Байдена

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Задержка возвращения посла РФ Анатолия Антонова в Вашингтон указывает на то, что Москва после оскорбительного выпада американского президента Джо Байдена в адрес своего российского коллеги Владимира Путина больше не намерена вести дела с Вашингтоном в прежнем формате, как не готова замять этот эпизод. Такое мнение в четверг в разговоре с ТАСС высказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

"Задержка в возвращении Антонова как минимум указывает на то, что Россия по-прежнему не удовлетворена тем объяснением хамству Байдена, которое последовало в адрес Путина, и отсутствием каких бы то ни было извинений со стороны США, а также стремлением Вашингтона замять эту тему и вернуться к обычному формату отношений с Россией, - сказал собеседник агентства. - Этот формат, в нынешнем его понимании, по мнению американцев, подразумевает жесткое давление, хамскую риторику, но при этом избирательное взаимодействие там, где это нужно США".

По его словам, нахождение Антонова в Москве также говорит о том, что российская сторона не готова вести дела с Вашингтоном в обычном формате. "Москва все еще ждет от Вашингтона какого-то сигнала, объяснения и все-таки извинений за подобную риторику. Она не готова просто проглотить то, что произошло, забыть и вернуться к прежнему формату взаимодействия", - подчеркнул эксперт.

Американцы, в свою очередь, пытаются показать, что выпад главы Белого дома в адрес российского лидера ничего не меняет, и они и дальше готовы взаимодействовать с российской стороной по ряду направлений - контролю над вооружениями, урегулированию в Афганистане, констатировал аналитик. На это же указывает приглашение Путину принять участие в саммите по климату, добавил специалист.

При этом собеседник агентства обратил внимание на то, что извинений от американской стороны ждать не приходится, поэтому Антонов не вернется в Вашингтон еще какое-то время, а РФ ясно даст понять США, что не намерена больше специально искать позитивную повестку в двусторонних отношениях. В то же время, по мнению Суслова, Россия, как и Соединенные Штаты "будет готова к сотрудничеству в тех вопросах, где это имеет критическое значение".

Более того, эксперт уверен, что "уровень дипотношений между странами вряд ли будет понижен, а в непосредственном присутствии Антонова в Вашингтоне нет острой необходимости, пока стороны не ведут каких-то важных переговоров". "Не думаю, что Россия пойдет на понижение уровня дипотношений, потому что это очень осложнит необходимое в том числе и нам самим взаимодействие с США, когда начнутся эти предметные переговоры по стратегической стабильности после Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, по вопросу ракет средней и меньшей дальности в Европе и их неразмещению, по взаимодействию в Арктике и так далее, и тогда будет необходимо, действительно, чтобы связь была оперативная и перманентная", - резюмировал Суслов.

Посол на консультациях

Антонов был приглашен на консультации в российскую столицу после резонансного интервью американского президента Джо Байдена, в котором он заявил, что руководство РФ должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина "убийцей". Посол находится в Москве с 21 марта, он уже провел ряд встреч, в том числе в МИД РФ и Госдуме. В понедельник Антонов сообщал ТАСС, что рассчитывает вернуться в Вашингтон в ближайшее время.