Мезенцев: ответом на санкционное давление на Москву и Минск является только их сплочение

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Только сплочение России и Белоруссии может стать ответов на беспрецедентное санкционное давление против них, а также на все угрозы и вызовы. Об этом заявил в пятницу госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на торжественном собрании в формате видеомоста Москва - Минск "Союзное государство: открывая новые возможности" по случаю Дня единения народов Белоруссии и России.

"Мы видим беспрецедентное санкционное давление на Россию и Белоруссию. Значит, для нас сокращаются возможности экспортных поставок, значит, для нас закрываются рынки, кредитные ресурсы. Какой ответ на это? Только наше сплочение. Только поиск тех совместных планов и алгоритмов сотрудничества, которые сделают нас сильнее и конкурентоспособнее", - сказал он.

"Сегодня время требует нашего сплочения, ответа на угрозы, на вызовы, на бряцание войсками НАТО у границ Союзного государства своим оружием, - сказал Мезенцев. - И в этом плане тот отклик, который сегодня на этот запрос времени обозначают министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, личный состав Вооруженных сил, он тоже значим. Мы умеем себя защищать и должны себя защищать. Но при этом мы должны помнить, что у нас мирный труд - основа нашего взаимодействия и сотрудничества. Особо мы это понимаем в День единения народов России и Белоруссии".

2 апреля 1996 года лидеры России и Белоруссии - Борис Ельцин и Александр Лукашенко - подписали Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии, который предполагал формирование единого экономического пространства, постепенный переход к единому законодательству. Стороны также договорились согласовывать свою внешнюю политику, вопросы обеспечения безопасности, борьбы с преступностью, охраны государственных границ. 2 апреля 1997 года Сообщество двух стран было преобразовано в Союз России и Белоруссии, этот день отмечается как День единения народов двух стран. 8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства (вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран).