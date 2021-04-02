Путин подписал указ об исключении из СПЧ члена ЦИК Борисова и правозащитницы Алексеевой

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ об исключении члена нового состава Центризбиркома России Игоря Борисова и правозащитницы Людмилы Алексеевой, которая умерла в декабре 2018 года, из состава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу.

"Внести в состав Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека <…> изменения, исключив из него Алексееву Л. М. и Борисова И. Б", - говорится в тексте.

Ранее Борисов вошел в президентскую квоту нового состава Центризбиркома России. Из всех членов ЦИК пять назначаются президентом РФ, пять - Советом Федерации, пять - Госдумой.

Алексеева родилась 20 июля 1927 года. В 1950 году окончила исторический факультет Московского государственного университета, работала преподавателем истории, редактором в издательстве "Наука", была сотрудником Института научной информации по общественным наукам Академии наук СССР. Правозащитной деятельностью Алексеева занималась с 1966 года, в 1977 году была вынуждена эмигрировать из Советского Союза и поселилась в США. Вернулась в Россию в 1993 году, а спустя несколько лет возглавила Московскую Хельсинкскую группу, затем вошла в состав Комиссии по правам человека при президенте России, которая была преобразована в Совет по правам человека.