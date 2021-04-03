Косачев считает, что РФ обязательно должна ответить на санкции Украины, но не зеркально

"В таких случаях принято отвечать зеркально. Отвечать обязательно надо. Но будь моя воля - выбирая ответные меры, следовало бы воздержаться от встречного закрытия украинского культурного центра в Москве. Не надо уподобляться доморощенным националистам. Контакты между людьми, прежде всего гуманитарные, не должны страдать от идиотизма украинских властей", - написал Косачев на своей странице в Facebook в субботу.

Он отметил, что ему как бывшему руководителю Россотрудничества вдвойне обидно за Русский дом в Киеве. "Неоднократно там бывал, видел подвижническую работу сотрудников и высокую востребованность их работы среди местного населения. Да, в последние годы эта работа была существенно сокращена усилиями украинских радикалов, но она продолжалась во всех возможных формах", - указал сенатор.

Парламентарий назвал это решение "очередным примером последовательной деградации украинских властей в их политике на российском направлении". "Хорошо памятен замах Зеленского в ходе предвыборной кампании урегулировать конфликт на юго-востоке. Шанс у него действительно был - надо было инициировать диалог с жителями ДНР и ЛНР, а по его итогам принять решения, которые бы обеспечивали комфортное проживание в едином государстве для всех без исключения граждан Украины. Шанс, без сомнения, упущен: никакого диалога, дальнейшее подавление русского языка, демонтаж системы русскоязычного образования, продолжение героизации бандеровцев и иже с ними", - считает Косачев.

"Но когда наступает время объяснять провалы, выбор все тот же - виновата Россия. И санкции, якобы подтверждающие этот тезис", - добавил вице-спикер СФ.

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении 11 российских компаний, включая филиал Россотрудничества в Киеве, что влечет запрет на его деятельность. Об этом сообщило в пятницу издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в Совбезе.