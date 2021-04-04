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В МИД РФ заявили, что НАТО провоцирует гонку вооружений в мире

Как отметили в дипведомстве, расходы альянса на оборону в 2020 году выросли на 7,4%
Здание МИД РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
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Здание МИД РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Расходы НАТО на оборону в 2020 году продолжили увеличиваться и выросли на 7,4%, такая политика альянса провоцирует мировую гонку вооружений. Об этом в воскресенье заявили в МИД РФ в связи с 72-й годовщиной создания Североатлантического блока.

"В этот день 72 года назад в целях "сохранения мира" создана НАТО. Сегодня на счету организации - бомбардировки Югославии, вторжение в Ирак, операция, погрузившая во мрак Ливию. В 2020 году расходы НАТО на оборону вновь выросли - на 7,4%. Такое вот "сохранение мира", - говорится в сообщении на странице российского дипведомства в Twitter.

Текст сообщения сопровождается инфографикой, в соответствии с которой в 2020 году расходы НАТО на оборону составили $1,09 трлн, в то время как Россия потратила на эти цели только $0,05 трлн. "Такая политика НАТО ведет к эскалации глобальной гонки вооружений", - отметили на Смоленской площади. В материалах указывается, что в 2020 году мировые расходы на оборону выросли с $1,8 до $1,93 трлн.

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