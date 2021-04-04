Госдума обсудит с МИД и Россотрудничеством меры по поддержке россиян на Украине

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Госдума обсудит с руководством МИД России и Россотрудничества меры по поддержке россиян на Украине. Об этом в воскресенье заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении Россотрудничества, компании "Волга-Днепр" и еще 77 предприятий.

"Мы обсудим с руководством МИД и Россотрудничества меры, которые необходимо предпринять в этой ситуации, чтобы без поддержки не остались наши соотечественники и граждане Украины, стремящиеся к сохранению отношений с Россией", - отреагировал Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, такое обсуждение должно пройти с участием всех парламентских партий, каждая из которых "имеет свой опыт и предложения по реализации гуманитарных программ и сотрудничества".

Сами ограничительные меры российский политик назвал "примером пренебрежения международным правом и здравым смыслом". "Украина как может подражает своим покровителям. Санкции против государственного учреждения - Россотрудничества, смысл деятельности которого в развитии гуманитарного международного сотрудничества, - случай беспрецедентный", - убежден Володин.