Путин утвердил состав комиссии по обеспечению участия России в G20

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об утверждении состава межведомственной комиссии по обеспечению участия России в Группе двадцати (G20). Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Председателем комиссии назначена замначальника экспертного управления президента, представитель президента по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в G20, российский шерпа Светлана Лукаш. В комиссию также вошли замдиректора департамента экономического сотрудничества МИД Марат Бердыев (ответственный секретарь комиссии), первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко, первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко, статс-секретарь - замминистра культуры Алла Манилова, замминистра иностранных дел Александр Панкин, замглавы Минздрава Олег Салагай и др.

В апреле 2021 года в преддверии весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка состоится встреча министров и управляющих G20.