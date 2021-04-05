Глава Тверского района Москвы станет кандидатом от Партии роста на выборах в Госдуму

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Глава Тверского муниципального округа Москвы Яков Якубович выдвинет свою кандидатуру на выборы депутатов Госдумы в 2021 году от Партии роста. Об этом сообщила пресс-служба партии в понедельник.

"Глава муниципального округа Тверской города Москвы Яков Якубович объявил, что намерен баллотироваться в Государственную думу по 208 избирательному округу столицы (в него входят все районы ЦАО и район Лефортово ЮВАО)", - говорится в сообщении.

По словам председателя Партии роста Бориса Титова, "взгляды и жизненные ценности Якубовича полностью совпадают с партийными". "Я рад, что в наши ряды вливается такой незаштампованный политик, который собственными усилиями смог завоевать авторитет у москвичей", - сказал Титов.

В партии добавили, что главными тезисами предвыборной программы Якубовича являются уважение к свободам и правам человека, укрепление института местного самоуправления, поддержка предпринимательства, а также адресная социальная поддержка.

Выборы в Госдуму должны пройти в третье воскресенье сентября, то есть 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.