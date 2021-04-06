Госдума расширяет федеральную часть партийных списков на выборах до 15 кандидатов

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором, основном чтении законопроект, предусматривающий расширение федеральной части партийных списков на выборах депутатов нижней палаты парламента.

Документ внесла в Госдуму группа депутатов фракции ЛДПР в мае 2019 года. Первоначально документ предлагал расширить максимальную численность федеральной части списка с 10 до 20 кандидатов. Однако ко второму чтению профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту скорректировал максимальную численность кандидатов до 15 человек.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин по просьбе лидера ЛДПР Владимира Жириновского поручил комитету по контролю и регламенту ускорить консультации по законопроекту, чтобы решение по нему было принято в ходе весенней сессии. По словам Володина, законопроект имеет прямое отношение к выборам, "правильно было бы, чтобы правила были понятны заранее". Володин также отмечал, что расширение федеральной части списка кандидатов политических партий на выборах в Госдуму добавит партиям устойчивости и предоставит больше возможностей оппозиции.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября текущего года. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.