Песков заявил, что состав участников послания президента прорабатывается

"Какой будет состав, сейчас прорабатывается во взаимодействии с санитарными властями, но в любом случае послание будет оглашено очно", - сказал он.

При этом представитель Кремля отметил, что не идет речь о том, чтобы все участники этого мероприятия в целях безопасности предварительно прошли двухнедельный карантин: "Разумеется, о полном карантине речь не идет, все-таки речь идет о Федеральном собрании Российской Федерации".

Отвечая на вопрос о том, появились ли уже у Путина антитела к коронавирусу после первой части прививки, Песков отметил, что "пока еще прививочный цикл не завершен, президенту был сделан первый компонент прививки, поэтому об этом пока говорить преждевременно".

Песков затруднился ответить на вопрос, сделала ли прививку бывшая супруга президента Людмила Путина. "Я не обладаю этой информацией", - сказал он.