Патрушев провел переговоры с главой народного ополчения Ирака

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Москве с лидером народного ополчения Ирака Фалехом аль-Файядом. Об этом во вторник сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

"Обсуждены вопросы региональной безопасности, а также перспективы взаимодействия силовых ведомств России и Ирака", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе встречи Патрушев и аль-Файяд отметили уверенное и динамичное развитие всего спектра российско-иракских связей, "что отвечает общим интересам двух стран". Подтверждена также готовность к дальнейшему расширению контактов по линии советов безопасности, добавили в аппарате СБ РФ.

Это уже не первая встреча Патрушева с аль-Файядом. В частности, они встречались в Москве в сентябре 2019 года. Тогда секретарь российского Совбеза и аль-Файяд, который в то время занимал пост советника премьер-министра Ирака по вопросам национальной безопасности, обсуждали вопросы военно-технического сотрудничества двух стран и ситуацию в Сирии. Они проводили встречи и ранее, в том числе в феврале 2019 года и в ноябре 2017 года.

Аль-Файяд находится в Москве с рабочим визитом. Ранее во вторник он встретился со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаилом Богдановым и обсудил с ним ситуацию в республике, а также координацию подходов в борьбе с международным терроризмом.