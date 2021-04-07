В Симферополе избрали нового главу администрации города

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апреля. /ТАСС/. Депутаты городского совета Симферополя выбрали главой администрации города Валентина Демидова, исполнявшего обязанности главы администрации. Об этом в среду на сессии горсовета сообщил председатель Симферопольского городского совета Виктор Агеев.

Прежняя глава администрации Симферополя Елена Проценко, занимавшая должность с 2019 года, в феврале подала в отставку. Она уточняла ТАСС, что уходит, чтобы больше времени проводить с внуками. Демидов был назначен исполняющим обязанности главы администрации Симферополя.

"За" - 32, решение принято. По итогам голосования главой администрации избран Демидов Валентин Валентинович", - сказал Агеев.

Обращаясь к депутатам горсовета, Демидов отметил, что одной из основных задач местных властей видит развитие экономики Симферополя, который является финансовым, транспортным, культурным и образовательным центром полуострова.

"Необходимо создавать условия для привлечения частных инвестиций, разрабатывать и использовать имеющиеся инструменты в формировании благоприятного инвестиционного климата, применять доступные механизмы и программы институтов развития федерального уровня, - сказал Демидов. - Все это даст возможность привлекать средства в экономику города, создавать высококвалифицированные, высокооплачиваемые рабочие места, увеличивать [поступление] налогов, доходы населения".

Претенденты на должность

В Симферополе 29 марта состоялся конкурса на замещение вакантной должности главы администрации города. Его победителями стали замглавы администрации Валентин Демидов и временно неработающий Михаил Шумилин.

Свои кандидатуры на конкурс на замещение должности выдвигали восемь человек: консультант МинЖКХ Крыма Юрий Бравников, начальник юридического отдела симферопольского центра по обеспечению деятельности казачества России Евгений Майоров, секретарь по идеологической работе регионального отделения КПРФ Евгения Дементьева, и.о. главы администрации Симферополя Валентин Демидов, временно неработающие Михаил Шумилин и Зульфие Халикова, индивидуальный предприниматель Антон Ганин и заместитель директора по развитию городского предприятия "Метроград" Сергей Ечмаков.

Согласно данным на сайте администрации Симферополя, Демидов окончил Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского по специальности "Правоведение". Работал в исполнительном комитете Армянского городского совета, главой администрации Армянска, министром экономического развития Республики Крым, возглавлял департамент по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления города Севастополя. До последнего времени Демидов занимал должность заместителя главы администрации города Симферополя, а также исполнял обязанности главы администрации города.