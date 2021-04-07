Справороссы ожидают, что в послании Путин затронет проблему бедности и индексацию пенсий

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия - За правду" рассчитывает, что в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин объявит о ряде важных социальных решений, включая возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам и меры по борьбе с бедностью. Об этом в среду заявил лидер справороссов Сергей Миронов.

"Мы ожидаем, что в послании будет объявлено о целом ряде радикальных социальных, даже социалистических решений. Потому что в своих предыдущих посланиях президент показывал себя настоящим социалистом. Например, когда шла речь о мерах поддержки семей с детьми, которые буквально соответствовали предложениям нашей партии, - цитирует Миронова его пресс-служба. - Мы надеемся услышать и об индексации пенсий работающим пенсионерам, и о продлении программ льготной ипотеки".

"При этом очень надеюсь, что президент скажет и об альтернативных механизмах решения жилищной проблемы", - добавил политик.

Справороссы также рассчитывают услышать предложения, направленные на преодоление проблемы бедности. "Именно борьбе с бедностью должна быть подчинена работа всех органов власти, включая и Федеральное собрание, и правительство", - подчеркнул парламентарий.

Кроме этого, Миронов ожидает, что глава государства затронет тему здравоохранения. "На фоне пандемии в этой сфере принимались экстренные меры, но при этом просела плановая медпомощь", - отметил политик.

Путин огласит послание парламенту 21 апреля.