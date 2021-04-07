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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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Путин 8 апреля обсудит с кабмином реализацию посланий президента 2019-2020 годов

С основными докладами выступят первый вице-премьер Андрей Белоусов, а также вице-премьеры Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко, сообщает пресс-служба Кремля
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг, 8 апреля, обсудит с руководством правительства итоги реализации посланий Федеральному собранию 2019 и 2020 годов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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"8 апреля 2021 года Владимир Путин проведет с руководством правительства совещание, на котором будут подведены итоги реализации посланий президента Федеральному собранию 2019 и 2020 годов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с основными докладами выступят первый вице-премьер Андрей Белоусов, а также вице-премьеры Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко. "В совещании также примут участие руководители Центрального банка, администрации президента, а также Общероссийского народного фронта", - указали в Кремле.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссияЧернышенко, Дмитрий НиколаевичБелоусов, Андрей РэмовичХуснуллин, Марат ШакирзяновичПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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