Путин 8 апреля обсудит с кабмином реализацию посланий президента 2019-2020 годов

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг, 8 апреля, обсудит с руководством правительства итоги реализации посланий Федеральному собранию 2019 и 2020 годов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"8 апреля 2021 года Владимир Путин проведет с руководством правительства совещание, на котором будут подведены итоги реализации посланий президента Федеральному собранию 2019 и 2020 годов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с основными докладами выступят первый вице-премьер Андрей Белоусов, а также вице-премьеры Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко. "В совещании также примут участие руководители Центрального банка, администрации президента, а также Общероссийского народного фронта", - указали в Кремле.