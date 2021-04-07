Общественники составляют треть всех заявившихся на праймериз единороссов к выборам в Думу

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Оргкомитеты по проведению предварительного голосования (так называемых праймериз) "Единой России" по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму получили уже более 2 тыс. заявлений, треть из них - от общественников. Об этом сообщила в среду пресс-служба партии.

"На участие в предварительном голосовании уже подано более двух тысяч заявлений: треть из них - от общественников. Среди лидеров по активности кандидатов - Москва, Московская область, Краснодарский край, Рязанская область и Чеченская Республика", - проинформировала пресс-служба, уточнив, что "более 40% заявившихся - беспартийные, а треть - молодые люди до 35 лет".

Семинар для кандидатов

Ранее на площадке Высшей партийной школы "Единой России" эксперты провели первый онлайн-семинар для общественников, которые впервые пробуют себя в политике, его слушателям рассказали в том числе о базовых задачах в предвыборной кампании, эффективных технологиях работы с избирателями.

"За спиной у волонтеров успешный опыт практической работы по оказанию помощи гражданам в период пандемии. В то же время у большинства нет опыта политической деятельности, а для того, чтобы стать кандидатом, придется соперничать в том числе и с политическими тяжеловесами", - отметил эксперт семинара, председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Поэтому крайне важно, что "Единая Россия" помогает общественникам получить навыки публичной политической и электоральной работы, добавил он.

По мнению директора по политическому анализу Института социального маркетинга "Инсомар" Виктора Потуремского, "неравнодушные люди, склонные к общественной работе и делающие это не на словах, - это очень важный кадровый ресурс для серьезных системных политических партий". Он рассказал участникам семинара о специфике изменения электорального поведения людей, связанной с событиями последнего года, прежде всего, с пандемией коронавируса, речь шла и о запросах общества к власти и политической системе, а также о ключевых темах последнего времени - медицине, социальной сфере, экономике, образовании - и о восприятии этих вопросов избирателями.

Предварительное голосование "Единой России"

Участие в предварительном голосовании является обязательным условием для выдвижения кандидатом от "Единой России" на выборах. Праймериз пройдут с 24 по 30 мая, основным будет онлайн-формат голосования. Выдвижение кандидатов на предварительное голосование "Единой России" началось 15 марта и продлится до 29 апреля. Итоги процедуры подведут 1 июня, после этого списки кандидатов от "Единой России" утвердит съезд партии.

Ранее на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" президент РФ Владимир Путин поддержал предложение об участии волонтеров в выборах, "Единая Россия" пригласила их на свои праймериз.

Выборы в Госдуму пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года.