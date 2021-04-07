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Путин заслушал доклад врио главы Тувы о планах развития региона

Президент отметил, что весь послужной список нового руководителя республики связан с этим субъектом РФ

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел в среду по видеосвязи рабочую встречу с Владиславом Ховалыгом, которого ранее в этот день назначил врио главы региона, и заслушал его доклад о планах развития региона.

"Я смотрю ваш весь послужной список, все связано с Тувой, так?" - обратился глава государства к врио главы республики. "Так точно", - ответил Ховалыг.

Путин, просматривая бумаги, отметил, что новый руководитель региона учился в Красноярске, а затем в Российской академии государственной службы при президенте России. "У вас вся производственная деятельность практически связана с Тувой, так что вы республику знаете хорошо, были и мэром столицы - Кызыла", - подчеркнул глава государства.

Ранее в среду Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-оола, который ушел в отставку по собственному желанию.

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