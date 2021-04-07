Патрушев сравнил участие в НАТО с феодальной зависимостью

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Вступление в НАТО равносильно утрате части суверенитета, об этом следует помнить всем странам - кандидатам в ряды Североатлантического альянса. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в опубликованном в среду интервью газете "Коммерсантъ".

"Ни для кого уже не секрет, что вступление в НАТО для государств, особенно небольших, равносильно утрате части суверенитета. Некоторые наши партнеры из Европы доверительно признаются, что прекрасно понимают бесперспективность навязанного им антироссийского курса, но ничего не могут поделать - за них все решают Вашингтон и Брюссель", - сказал Патрушев.

По мнению секретаря Совбеза, в целом "НАТО уже трудно назвать военно-политическим блоком". Патрушев отметил, что если во времена феодализма вассалы были обязаны по первому требованию господина являться к нему со своим войском, то "сегодня они еще должны покупать у покровителя оружие, причем не считаясь со своим финансовым положением - в противном случае возникнут вопросы в их преданности". "Об этом стоит помнить всем кандидатам в ряды НАТО, в том числе и тем, кто участвует в программах типа "Партнерство во имя мира", - заключил секретарь СБ РФ. Он подчеркнул, что цель у всех этих инициатив одна - "не дать суверенным игрокам поднять голову и проводить прагматичную политику, направленную на собственное развитие".

Патрушев призвал при этом посмотреть, "кого НАТО сдерживает на самом деле". "Вашингтон и Брюссель сдерживают Россию или же их задача - сдерживать развитие Германии, Франции, Италии и других европейских государств?" - поставил вопрос секретарь СБ РФ. По мнению секретаря Совбеза, на время кризиса, вызванного пандемией, НАТО могло бы "прекратить бряцание оружием и взяться за более насущные задачи", но "ничего подобного".

"Расходы НАТО в этом же году (в период пандемии) наращивались, вновь звучали призывы доводить их до 2% [от ВВП стран-участниц], и в результате совокупный бюджет альянса уже в 24 раза превышает военный бюджет нашей страны", - сказал секретарь Совбеза, подчеркнув, что "с абсолютными цифрами не поспоришь".