Путин наградил спикера Мособлдумы орденом Почета

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова орденом Почета. Соответствующий указ главы государства опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что Брынцалов удостоен награды "за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу".

Орден Почета также будет вручен председателю заксобрания Камчатского края Валерию Раенко.

Кроме того, ордена Почета удостоен гендиректор "Холдинговой компании "Ак Барс" Иван Егоров и российский посол в Испании и Андорре Юрий Корчагин, ордена Дружбы - гендиректор итальянской компании ISAB S.r.l. Олег Дуров и директор архитектурного бюро "Кеттл коллектив" Энтони Кеттл.

Вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ

Путин также наградил директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова орденом Дружбы.

"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом Дружбы Ермакова Владимира Ивановича - директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Российской Федерации", - говорится в документе.

Ермаков работает в системе МИД РФ с 1984 года, имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2 класса. Текущую должность занимает с января 2018 года.