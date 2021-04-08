Золотов: уровень террористической угрозы на Северном Кавказе значительно снизился

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Уровень террористической угрозы существенно понизился на Северном Кавказе за последние годы. Об этом сообщил ТАСС глава Росгвардии Виктор Золотов в интервью, полный текст которого будет опубликован 8 апреля.

"С 2017 года руководство Объединенной группировкой войск (сил) на Северном Кавказе, существующей уже более 20 лет, возложено на Росгвардию. За этот период совместными усилиями в регионе удалось добиться существенного снижения террористической угрозы", - сказал он. По его словам, отдельные малочисленные радикальные ячейки еще существуют. "Но реализация оперативных наработок ФСБ, МВД и Росгвардии позволяет своевременно их купировать", - сообщил Золотов.

Он напомнил, что недавно в Чеченской Республике был ликвидирован один из наиболее одиозных главарей бандподполья, причастный к теракту в аэропорту Домодедово в 2011 году. В этой операции участвовали и бойцы Росгвардии.

Золотов сообщил, что росгвардейцы ведут борьбу с террористической угрозой и в Сирии. "Уже не является секретом участие войск национальной гвардии в выполнении задач по противодействию терроризму в Сирийской Арабской Республике, где с 2018 года находится наш ограниченный контингент. Наш опыт оказался востребован на этой многострадальной земле. Наши военнослужащие в Сирии обеспечивают безопасность гуманитарных миссий, сопровождение колонн, участвуют в разминировании местности", - рассказал глава Росгвардии.