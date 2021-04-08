Врио главы Тувы Ховалыг прилетел в республику

ТАСС, 8 апреля. Врио главы Тувы Владислав Ховалыг совместно с бывшим руководителем республики Шолбаном Кара-оолом прилетели в регион. Об этом в четверг сообщил Кара-оол в видеокомментарии на своей странице "ВКонтакте".

"Мы вдвоем прилетели, и это о многом говорит. На самом деле преемственность тех действий, которые мы осуществляли, она остается. Я буду передавать как можно быстрее дела, чтобы руководитель мог с полной отдачей начать работать", - сказал Кара-оол.

Он призвал оказать максимальное содействие Ховалыгу.

7 апреля президент России Владимир Путин принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола по собственному желанию и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Владислава Ховалыга. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представит правительству региона врио главы республики в пятницу.

Ховалыг является слушателем четвертого потока в так называемой школе губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую часто называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Выборы главы региона пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года.