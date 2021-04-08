Путин призвал оценить изменения, к которым привела реализация посланий президента

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал оценить качественные изменения, произошедшие при выполнении посланий главы государства парламенту за последние годы. По его мнению, действие эффективных механизмов можно было бы продлить, менее эффективные - скорректировать.

"Нужно оценить, к каким качественным изменениям в жизни людей наша совместная работа привела, какой получен эффект для развития территорий, городов, районов, для экономики и социальной сферы", - заявил глава государства на совещании о реализации посланий президента Федеральному собранию 2019 и 2020 годов в четверг.

"Если инициатива востребована, дает ощутимый результат для граждан, бизнеса, территорий страны, давайте подумаем о том, чтобы ее продлить, расширить ее применение, либо о том, как эту меру увеличить по масштабу, по охвату", - считает президент. В качестве примера он привел продление программы материнского капитала, который сейчас предоставляется уже на первого ребенка в семье, а размер существенно увеличен. "Если же практика и сама жизнь показывают, что эффект от предложенных решений ограничен, давайте поправим тогда то, что мы делали до сих пор, сделаем механизмы работы более точными, более адресными, повысим отдачу от мероприятий, которые мы проводим, и тех средств, которые мы вкладываем в решение той или иной задачи", - предложил президент.

Глава государства напомнил, что в качестве даты оглашения следующего послания выбрано 21 апреля. "Мы с коллегами некоторыми, с Михаилом Владимировичем (премьер-министром Мишустиным - прим. ТАСС), его заместителями, с министрами, с администрацией уже вместе работаем над этим документом", - сказал Путин. Он констатировал, что в послании "традиционно обозначаются стратегические ориентиры социально-экономического развития страны, важнейшие задачи для совместной работы федеральных органов власти, управленческих команд в регионах и на местах".

"Здесь важен именно системный подход, преемственность целей, которые мы перед собой ставим, постоянная настройка тех механизмов, инструментов, которые есть в нашем распоряжении, и которые мы создаем для совместной работы", - уверен президент.

Корректировка действий

Путин заявил, что пробуксовки и трудности в реализации предыдущих посланий Федеральному собранию нужно честно проанализировать и скорректировать необходимые действия.

"Нужно честно и напрямую сказать о том, что пока не удалось сделать, где еще сохраняются так называемые пробуксовки, трудности", - сказал Путин.

В качестве примеров он привел темпы работы в некоторых субъектах Федерации по вводу новых мест в яслях, ситуацию с запуском компенсации регионам инвестиционного вычета, поддержку индивидуального жилищного строительства, а также обкатку перспективных технологий в так называемых цифровых песочницах, где предусмотрены экспериментальные правовые и регуляторные режимы.

"С учетом объективной картины нужно скорректировать действия, которые дают недостаточную отдачу, либо предложить другое, более результативное решение проблем", - продолжил президент, отметив, что именно этого ждут от властей граждане страны. Работа должна быть системной и последовательной, "нужно всегда разбираться в причинах каких-то сбоев или даже неудач, чтобы в дальнейшем не допускать подобных ошибок как в планировании задач, так и в их решении", сказал Путин.

В докладах на текущем совещании глава государства попросил сделать акцент на положении дел в социальной и инвестиционной сферах, а также на развитии цифровых технологий и на теме рынка жилья, так как "это очень важная и чувствительная тема для подавляющего большинства" граждан. "Такой обстоятельный анализ уже проведенной работы является чрезвычайно важным этапом в подготовке послания этого года, потому что без такого серьезного анализа того, что и как было сделано по решению задач, которые стоят перед страной, мы, конечно, не можем с вами эффективно планировать то, что нужно сделать на ближайшее время и на более отдаленную перспективу", - заключил Путин.