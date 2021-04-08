Морозов может возглавить список единороссов по Ульяновской области на думских выборах

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Сергей Морозов, подавший в четверг в отставку с поста губернатора Ульяновской области, может возглавить список "Единой России" по региону на выборах в Госдуму в случае успешного прохождения предварительного голосования партии.

Об этом сообщил ТАСС источник.

"Он может возглавить партийный список в регионе", - предположил собеседник агентства, уточнив, что для этого Морозову нужно пройти предусмотренную в партии процедуру предварительного голосования. Источник обратил внимание, что Морозов "нацелен на работу в Госдуме".

Ранее Морозов сообщил, что обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об отставке, пояснив, что принял решение баллотироваться в депутаты Госдумы. Морозов возглавлял Ульяновскую область с 2006 года.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года.