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Морозов может возглавить список единороссов по Ульяновской области на думских выборах

Для этого ему нужно пройти предусмотренную в партии процедуру предварительного голосования

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Сергей Морозов, подавший в четверг в отставку с поста губернатора Ульяновской области, может возглавить список "Единой России" по региону на выборах в Госдуму в случае успешного прохождения предварительного голосования партии.

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Об этом сообщил ТАСС источник.

"Он может возглавить партийный список в регионе", - предположил собеседник агентства, уточнив, что для этого Морозову нужно пройти предусмотренную в партии процедуру предварительного голосования. Источник обратил внимание, что Морозов "нацелен на работу в Госдуме".

Ранее Морозов сообщил, что обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об отставке, пояснив, что принял решение баллотироваться в депутаты Госдумы. Морозов возглавлял Ульяновскую область с 2006 года.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года.

Теги
Морозов, Сергей ИвановичРоссияУльяновская область
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