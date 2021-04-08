Эксперты ожидают больших перемен в Ульяновской области после назначения нового врио главы

УЛЬЯНОВСК, 8 апреля. /ТАСС/. Смена губернатора произошла в Ульяновской области за сутки: днем Сергей Морозов заявил о своей отставке, а вечером президент России Владимир Путин назначил врио главы региона представителя КПРФ, в прошлом сенатора и представителя Госдумы Алексея Русских. Эксперты ожидают в этой связи больших перемен в регионе после 16 лет привычной жизни.

"Я думаю, что появление губернатора, который является представителем КПРФ, внесет очень большой диссонанс в работу органов управления. Все-таки за последние 3-4 года очень много сил отдано на борьбу с коммунистами <...> чтобы они были представлены в органах в незначительной степени. При этом я не думаю, что Русских будет устраивать "кровавую месть", но учитывая, что у нас преобладают единороссы <…> произойдет полная переориентация", - сообщила ТАСС политолог, председатель регионального отделения российской ассоциации политической науки Нина Дергунова.

Алексей Русских родом из Удмуртии. Первый секретарь республиканского комитета партии КПРФ Владимир Бордов рассказал ТАСС, что назначенный врио губернатора обладает самыми лучшими качествами - аккуратный, дисциплинированный, целеустремленный. "Где-то, может быть, суховат, но он деловой человек, достаточно тактичен, культурен, с ним приятно общаться. Мы пересекались с ним и по общественной работе, и в редкие часы отдыха. Несмотря на то, что он любитель охоты, он ведет здоровый образ жизни, он несколько аскетичен даже", - отметил он.

Незнакомый региону

В Ульяновской области Русских мало кому знаком лично. Вице-спикер Заксобрания региона, руководитель фракции "Коммунисты России" Максим Сурайкин сообщил ТАСС, что не знает врио губернатора. При этом, как он считает, из биографии Русских следует, что он имеет большой "производственный стаж". "Он не работал в регионе, его с Ульяновской областью ничего ранее не связывало <…> На мой взгляд, Русских будет сложно в регионе", - сказал Сурайкин.

Руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Ульяновской области, вице-спикер регионального парламента Дмитрий Грачев в беседе с ТАСС отметил, что в широком смысле для области Русских неизвестен, но его опыт пригодится. "Безусловно, он имеет огромный опыт - три созыва в Госдуме, в Совете Федерации на руководящих постах, на промышленных предприятиях. Здесь его опыт должен <…> пригодиться", - пояснил Грачев.

Руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Ульяновской области, вице-спикер областного парламента Айрат Гибатдинов сообщил ТАСС, что очень рад возглавившему область однопартийцу. "Он достаточно грамотный руководитель, профессионал. Надеюсь, с его назначением регион <...> пойдет на взлет", - уточнил Гибатдинов.

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Президент России Владимир Путин во время разговора по видеосвязи с назначенным врио губернатора уточнил, что рассчитывает на обновление кадров в регионе, но, по мнению главы государства, необходимо опираться на тех, кто знает ситуацию изнутри. Президент добавил, что Ульяновская область промышленно развитая, поэтому необходимо сохранить этот потенциал.

"Вы уже упомянули и об автомобилестроении, там созданы очень хорошие кластеры с участием наших иностранных партнеров. Сейчас не буду вдаваться в детали, но там эта работа поставлена на хороший уровень", - говорится в стенограмме разговора, опубликованной в четверг на сайте Кремля.

Сам врио губернатора заявил, что намерен продолжить работу прежнего губернатора по привлечению новых инвесторов в регион. Русских в эфире телеканала "Россия-24" уточнил, что планирует и дальше прикладывать усилия для привлечения инвесторов, в первую очередь тех, которые инвестируют в новейшие технологии.

Регион под руководством Морозова

Сергей Морозов руководил Ульяновской областью рекордные 16,5 года: за это время он прославился одиозными инициативами и экономически неоднозначными проектами. Так, в 2005 году губернатор Морозов стал инициатором акции "Роди патриота в День России", в которой могут участвовать жительницы области, чьи дети появятся на свет 12 июня, в День России. Главный приз акции - автомобиль УАЗ "Патриот". Эта акция приобрела достаточно большой успех, затем 12 сентября в области объявили Днем семейного общения. В этот день всем руководителям предприятий рекомендуется отпустить своих сотрудников с работы пораньше на час-два в надежде, что через девять месяцев в области родятся дети.