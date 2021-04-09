Захарова заявила, что Россия готова к диалогу с США по проблемам изменения климата

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Россия готова к диалогу с новой американской администрацией по природоохранной и климатической проблематике. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Именно природоохранная проблематика является одной из тех областей, где у России и США есть общие интересы. Действительно, новая американская администрация переводит социально-экономическую политику на экологические рельсы", - сказала она.

Дипломат обратила внимание на то, что одним из первых решений новой администрации президента США Джо Байдена стало возвращение в Парижское соглашение по климату. "Российская сторона неоднократно выражала готовность к диалогу в данной области. Мы исходили и исходим из того, что решение проблем окружающей среды, изменения климата должно исключать их политизацию", - указала она.

Комментируя состоявшуюся во вторник в Нью-Дели встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова со спецпредставителем президента США по климатическим вопросам Джоном Керри, Захарова сообщила, что контакт не был запланирован заранее. "Это не было запланировано, что две делегации оказались на территории другого государства, в Индии, в одно и то же время в одном и том же отеле", - пояснила она.

Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что приглашение получено, детали уточняются по дипломатическим каналам.