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Врио главы Северной Осетии Меняйло прибудет в регион 12 апреля

Он будет представлен полномочным представителем президента в СКФО

ВЛАДИКАВКАЗ. 9 апреля. /ТАСС/. Назначенный в пятницу врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил ТАСС, что планирует прибыть в регион 12 апреля.

"В понедельник я буду в регионе, и буду представлен полномочным представителем президента в СКФО, с ним этот вопрос согласован", - сказал Меняйло.

Он отметил, что основные задачи на посту руководителя региона озвучил президенту после того, как тот ему предложить возглавить Северную Осетию. "Это социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия - Алания и выполнение мероприятий нацпроектов", - пояснил Меняйло. Он также добавил, что намерен детально изучить ситуацию в регионе, а уже затем предметно говорить о проблемах и путях их решения.

Как сообщила пресс-служба Кремля, президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Меняйло, освободив его от должности полпреда в Сибирском федеральном округе.

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РоссияМеняйло, Сергей ИвановичСеверная Осетия
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