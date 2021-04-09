В СФ считают, что опыт работы полпредом поможет Меняйло как врио Северной Осетии

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Опыт, приобретенный Сергеем Меняйло на посту полпреда в СФО и на посту губернатора Севастополя, поможет ему в работе в должности врио Северной Осетии, считает член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева, которая была депутатом регионального парламента в то время, когда Меняйло возглавлял Севастополь.

Ранее в пятницу президент РФ принял отставку главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, временно исполняющим обязанности главы региона до выборов назначен Сергей Меняйло, занимавший пост полпреда главы государства в Сибирском федеральном округе.

"Если президент сделал такой выбор, то Сергей Иванович сделает все, чтобы его оправдать - это совершенно точно. Он служит своему Отечеству, очень искренне, верой и правдой. Огромный жизненный опыт и последние годы в качестве полпреда в СФО - это очень важная школа именно государственной службы. И, безусловно, его опыт, который приобретен в Севастополе, и опыт, приобретенный на последней должности, должен помочь, чтобы находить общий язык и уметь проводить правильную государственную политику - это очень важно в таком непростом регионе", - сказала Алтабаева ТАСС.

Она отметила, что Меняйло родился в Северной Осетии и "должен понимать национальные особенности". Кроме того, в 2008 году он участвовал в мероприятиях по понуждению Грузию к миру во время грузинской агрессии в адрес Южной Осетии. "И его коллеги и сослуживцы говорят, что он проявил себя как честный и смелый человек, была хорошая организация военной операции в той части, которой он руководил. Личные его человеческие качества - мне кажется, что он всегда стоит на своем, старается, по крайней мере, это делать. Может быть, в разных ситуациях это получается по-разному, но это очень важное качество", - добавила сенатор.

Член Совета Федерации от Северной Осетии Таймураз Мамсуров, возглавлявший регион в 2005-2015 годах, подчеркнул, что Меняйло на новом посту предстоит непростая работа. "Он в разных ситуациях проверен, так что это человек, который знает, на что придется пойти. Я уверен, что у него достаточно сил, а желание у него есть. <...> Желаем удачи, сил и того, чтобы он всегда мог найти те направления, которые могут продвинуть республику еще дальше, чем все его предшественники", - сказал Мамсуров в пятницу ТАСС.