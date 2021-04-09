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Минприроды: Рослесхоз может возглавить замруководителя агентства Советников

Сергей Аноприенко покинет пост руководителя агентства, сохранив должность замминистра

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Заместитель руководителя Рослесхоза Иван Советников назван основным претендентом на должность главы Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза), сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале Минприроды.

"Заместитель руководителя Рослесхоза Иван Советников - главный претендент на должность главы федерального агентства лесного хозяйства", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, Сергей Аноприенко покинет пост руководителя агентства, сохранив должность замминистра. Он будет курировать лесные вопросы и международный блок Минприроды.

В январе Аноприенко сообщил, что согласен покинуть пост руководителя лесного агентства и сохранить должность заместителя министра природных ресурсов и экологии.

Как поясняли ТАСС в пресс-службе министерства, в связи с новыми правилами заместитель министра не может одновременно быть и руководителем агентства.

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