Полномочия мэра Майкопа Гетманова прекратили досрочно

МАЙКОП, 9 апреля. /ТАСС/. Совет народных депутатов Майкопа в пятницу принял решение о досрочном прекращении полномочий главы города Андрея Гетманова, находящегося под следствием. Об этом ТАСС сообщил председатель парламента Азмет Джаримок.

"Сегодня состоялась внеочередная сессия Совета народных депутатов Майкопа, на ней принято решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования "Город Майкоп" с 9 апреля. С 10 апреля исполняющим обязанности главы назначен Сергей Стельмах", - сказал Джаримок.

Следственное управление СК РФ по Адыгее возбудило в отношении Гетманова уголовное дело по статье о вымогательстве. 25 марта чиновнику было предъявлено обвинение, он арестован до 23 мая включительно. 2 апреля в отношении Гетманова также возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

Не позднее 10 дней со дня досрочного прекращения полномочий Гетманова будет принято решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города.

Данные следствия

По данным следствия, Гетманов в мае 2018 года потребовал от бизнесмена, занимавшегося выращиванием и реализацией сельскохозяйственной продукции, совершить обмен земельными участками, расположенными на территории Майкопского района республики. Разница в их стоимости составила более 5 млн рублей, предприниматель сначала отказался от сделки, однако потом, опасаясь угроз Гетманова, выполнил невыгодное для себя требование, сообщали в управлении СК.

Кроме этого, по данным следствия, подозреваемый не позже 24 марта 2021 незаконно приобрел и хранил в Майкопе боевые патроны к нарезному огнестрельному оружию. Уголовные дела соединены в одно производство.

56-летний Гетманов был депутатом парламента Адыгеи двух созывов. Он был избран на пост мэра Майкопа в феврале 2018 года.