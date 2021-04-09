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Врио губернатора Ульяновской области отправил правительство региона в отставку

Заместители губернатора Ульяновской области и его первый заместитель, назначенные на срок полномочий предыдущего главы региона, продолжат исполнение своих полномочий

УЛЬЯНОВСК, 9 апреля. /ТАСС/. Правительство Ульяновской области отправлено в отставку, соответствующее распоряжение врио главы региона Алексея Русских опубликовано на сайте правительства.

Накануне президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и назначил Алексея Русских врио главы региона. В пятницу полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил Русских членам правительства области.

"Объявить об отставке правительства Ульяновской области. <…> Поручить правительству Ульяновской области исполнять свои полномочия до сформирования нового состава правительства Ульяновской области", - говорится в тексте документа.

Согласно распоряжению, заместители губернатора Ульяновской области и его первый заместитель, назначенные на срок полномочий предыдущего главы региона, продолжат исполнение своих полномочий.

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