Карасин считает, что о возобновлении авиасообщения с Грузией говорить рано

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Радикально настроенные в Грузии силы добавляют неопределенности в вопрос восстановления авиасообщения с Россией, о котором говорить пока рано. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью изданию "Коммерсантъ".

"Об авиасообщении говорить рановато. Радикальные крикуны в Грузии (вспомним недавний случай с Владимиром Познером) лишь добавляют неопределенности в этот вопрос. Это был совершенно безобразный инцидент. И мы рады услышать сбалансированное и осуждающее заявление премьер-министра Грузии на этот счет", - сказал сенатор.

Отвечая на соотвествующий вопрос, Карасин сообщил, что продолжит контакты со спецпредставителем премьера Грузии по отношениям с Россией Зурабом Абашидзе. "Мы ведем эту совместную работу с 2012 года. И она приносит практические результаты в ряде важных областей. В отсутствие дипотношений и жесткой внутриполитической борьбы в самой Грузии это временами бывает очень сложно. Пандемия не дала нам возможности очной встречи в 2020 году, но мы продолжаем работу в онлайн-формате и по-прежнему надеемся и на личную встречу", - сказал глава комитета СФ.

С 2012 года в Праге проходят регулярные встречи Зураба Абашидзе и экс-замглавы МИД РФ, сенатора Григория Карасина. Долгое время такой переговорный формат остается единственным прямым диалогом между Москвой и Тбилиси.

31 марта десятки демонстрантов собрались у гостиницы в центре Тбилиси, где проживал Познер. Произошли стычки с полицией. Недовольство людей вызвали звучавшие ранее высказывания российского журналиста об Абхазии и Южной Осетии. Сам он отметил, что приехал в Грузию отметить день рождения, а не говорить о политике.