Российско-египетская группа по антитеррору соберется в Каире в ближайшее время

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Заседание российско-египетской рабочей группы по вопросам борьбы с терроризмом состоится в Каире в ближайшее время. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью египетской газете Al-Ahram.

"Совместная работа в рамках этого механизма способствует укреплению нашего взаимодействия на антитеррористическом направлении. Планируем провести очередное заседание группы в Каире в ближайшее время", - сказал он.

Глава МИД РФ отметил, что Москва и Каир выступают за объединение усилий в целях противодействия глобальной угрозе международного терроризма и поддерживают тесный диалог по данной проблематике на площадке ООН.

Лавров обратил внимание, что наряду с политическим диалогом между Россией и Каиром развивается взаимовыгодная кооперация в торгово-экономической сфере. Однако, с сожалением констатировал министр, пандемия оказала негативное воздействие на динамику товарооборота, который в 2020 году снизился по сравнению с 2019 годом с 6,25 млрд долларов до 4,54 млрд долларов.

Вместе с тем, как подчеркнул Лавров, продолжается реализация масштабных совместных проектов, таких как строительство в Египте по российскому проекту атомной электростанции в Эд-Дабаа, создание российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала, поставки в Египет железнодорожных вагонов. "Регистрация российской вакцины "Спутник V" в Египте в феврале нынешнего года создала хорошие предпосылки для активизации контактов между профильными структурами двух стран по вопросу возможных поставок данного препарата в АРЕ", - добавил он.

Переговоры в формате "2+2"

Сроки нового раунда переговоров министров иностранных дел и обороны России и Египта в формате "два плюс два" согласовываются, заявил Лавров.

"Регулярные встречи министров иностранных дел и обороны в формате "2+2" - важный элемент двустороннего политического диалога. При этом конкретные сроки проведения очередного раунда консультаций согласовываются с египетской стороной по мере содержательного наполнения их повестки дня", - сказал он.

Министр отметил, что Египет является одним из ключевых партнеров России на Ближнем Востоке и в Африке. "Характер наших отношений с Египтом определяется договором о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, подписанным президентами Владимиром Путиным и Абдель Фаттахом ас-Сиси в Сочи в октябре 2018 года и вступившим в силу в январе этого года", - подчеркнул он.