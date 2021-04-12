Глав районов Пензенской области обяжут согласовывать выезд за их пределы с губернатором

ПЕНЗА, 12 апреля. /ТАСС/. Главы районов Пензенской области должны будут получать разрешение на выезд с территории своего муниципального образования у врио губернатора. О введении соответствующего порядка сообщил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

"Чтобы выехать с территории Пензенской области, мне, как врио губернатора, нужно согласовывать это с полномочным представителем президента [в ПФО] и руководством администрации президента. Я хочу ввести такой же порядок для глав муниципальных образований. Если глава выезжает за пределы своего района, он этот вопрос должен согласовывать со мной, в том числе в выходной день", - сказал Мельниченко на оперативном совещании в правительстве региона.

По его словам, это повысит исполнительскую дисциплину районных чиновников. "Мы должны быть уверены, что глава находится на территории своего муниципального образования и готов реагировать на складывающую ситуацию, а не быть на охоте, где мы его ищем", - добавил врио губернатора, отметив, что подобные случаи уже были.

Он поручил врио заместителям председателя правительства региона Олегу Ягову и Ларисе Рябихиной подготовить соответствующий документ, в котором прописать ответственность руководителя района за отсутствие на территории своего муниципального образования.