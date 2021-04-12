Путин поддержал определение на законодательном уровне статуса молодого ученого

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал официальное определение статуса молодого ученого. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник на встрече со студентами и аспирантами авиакосмических вузов в МАИ.

"Мы очень серьезно занимаемся определением статуса [молодых ученых], президент поддержал нашу инициативу, чтобы мы официально определили статус молодого ученого и закрепили его", - сказал председатель правительства. Он уточнил, что статус молодого ученого включает в себя "права, обязанности, возможности". "Причем этот правовой статус будет даваться молодым людям до 35 лет", - отметил глава кабинета министров.

Он подчеркнул, что при этом "все соответствующие уже положительно зарекомендовавшие себя подходы <...> будут сохраняться". "Это грантовая поддержка, это жилищные сертификаты, получение льготной ипотеки для молодых ученых", - перечислил Мишустин.