Лавров заявил, что премьер-министр Ливана прибудет в Россию в ближайшие дни

КАИР, 12 апреля. /ТАСС/. Визит премьер-министра Ливана Саада Харири в Россию ожидается в скором времени. Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.

"Ждем премьер-министра Саада Харири в РФ в ближайшие дни, - сказал он. - Также будем принимать в Москве представителей других ведущих политических сил этой страны".

"Будем призывать их осознать ответственность перед своим народом и страной и сформировать правительство, которое будет отображать баланс интересов всех частей ливанского общества", - добавил министр.

Лавров подчеркнул, что проблему Ливана и нынешний политический кризис можно решить исключительно силами самого ливанского народа с обязательным участием всех политических сил и этноконфессиональных групп этой страны. "Это должно быть без каких-либо рецептов, которые навязываются извне пусть даже под обещание какой-то финансовой помощи", - заметил глава МИД РФ.