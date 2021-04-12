Лавров: споры вокруг сооружения плотины в верховьях Нила должны решаться путем диалога

КАИР, 12 апреля. /ТАСС/. Разногласия по поводу строительства Эфиопией в верховьях Нила плотины "Возрождение" должны разрешаться исключительно между заинтересованными государствами путем диалога. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с египетским коллегой Самехом Шукри.

"Что касается плотины "Возрождение", то этот вопрос уже давно ставится нашими египетскими друзьями, - отметил глава МИД РФ. - Мы искренне заинтересованы в том, чтобы он был урегулирован. Сделать это можно исключительно в составе трех заинтересованных государств. Все остальные должны создавать для этого необходимые благоприятные условия".

Министр напомнил о том, что в свое время руководство РФ предложило вовлеченным в этот спор странам техническую экспертизу, прежде всего снимки из космоса и анализ экспертов в водно-энергетической сфере. "Мы ни на какие другие роли не претендуем, - продолжил он. - Нас не приглашали в посредники. В посредники приглашались и США, и Европейский союз, и ООН, и Африканский союз, что я считаю очень важным, потому что Африканский союз - как раз та структура, где представлены все три участника процесса и где должна проявиться африканская традиция решать африканские проблемы усилиями самих африканских стран".

"Мы активнейшим образом не только в этом случае, но и по любому другому вопросу, включая конфликты, которые сохраняются в Африке, поддерживаем этот принцип: африканским проблемам африканское решение", - подчеркнул Лавров.

Эфиопия с 2011 года реализует проект по созданию крупнейшей в Африке плотины "Возрождение" ("Хыдасе") из 15 радиально-осевых гидроагрегатов. Мощность ГЭС, которая будет представлять собой каскад из четырех плотин, составит 5 250 МВт. Проект завершен на 80%, Аддис-Абеба намерена ввести объект в строй в 2022-2023 годах. Стоимость проекта - $4,6 млрд. Для Эфиопии строительство станции - гигантский экономический проект, реализация которого обеспечит страну электроэнергией и позволит экспортировать ее в соседние государства. Египет и Судан опасаются, что в результате работы эфиопской ГЭС может возникнуть острая нехватка воды в Ниле, которая приведет к многочисленным социально-экономическим и экологическим проблемам, и пытаются закрепить для себя нормы водных ресурсов и максимально растянуть сроки заполнения водохранилища.