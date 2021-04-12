РФ надеется, что инцидент на объекте в Натанзе не повлияет на переговоры по ядерной сделке

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Москва надеется, что инцидент на объекте в Натанзе в Иране не подорвет консультации участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной сделке, направленные на реанимирование договоренностей. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Тревожит то, как эта ситуация отразится на многосторонних усилиях по восстановлению полнокровного осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы. Надеемся, что произошедшее не станет "подарком" разномастным противникам СВПД и не подорвет набирающие ход консультации на венской площадке по реанимированию этих договоренностей", - подчеркнула дипломат.

В комментарии отмечается, что Россия внимательно следит за сообщениями в СМИ и заявлениями иранских представителей в связи с ситуацией на заводе по обогащению урана в Натанзе. "Уверены, что его причины будут тщательно расследованы иранской стороной. Отмечаем сообщения Организации по атомной энергии Ирана, что в результате этого события загрязнения окружающей среды не произошло", - указала официальный представитель МИД РФ.

Захарова обратила внимание, что специалисты сумели своевременно и профессионально справиться с чрезвычайной ситуацией. Она подчеркнула, что в случае подтверждения информации о злонамеренных действиях, данный умысел будет заслуживать решительного осуждения.

В воскресенье иранская сторона сообщила, что на объекте в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети. Пострадавших и загрязнения окружающей среды нет. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма".

Газета The New York Times сообщила, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в понедельник, что Израиль причастен к произошедшей аварии на ядерном объекте, задачей которой был срыв переговоров по ядерной сделке.