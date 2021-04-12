Проблемы Ближнего Востока и Киев. О чем говорил Лавров на встречах с руководством Египта

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам закрытых встреч с руководством Египта говорил о торгово-экономических отношениях, проблемах Ближнего Востока и Украине, но так и не коснулся возобновления рейсов на египетские курорты.

В опубликованном накануне интервью газете Al-Ahram он заявил, что полеты из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду могут стать реальностью "уже в ближайшее время". Как считают опрошенные ТАСС эксперты, это один из важнейших вопросов и основных камней преткновения в двусторонних отношениях, а принципиальных препятствий для его решения сейчас нет даже на фоне пандемии.

ТАСС собрал главное из того, что прозвучало и не прозвучало в Каире.

Отношения с Россией и ЕАЭС

В Египте Лавров встретился с президентом страны Абдель Фаттахом ас-Сиси и министром иностранных дел Самехом Шукри, а уже после пресс-конференции - с генсеком Лиги арабских государств Абу аль-Гейтом.

С египетским руководством, по словам российского министра, обсуждались строительство в Египте атомной электростанции и создание российской промышленной зоны. Как отметил Шукри, в Каире удовлетворены темпами развития сотрудничества по обоим крупным проектам. Профильная межправительственная комиссия должна собраться в России до конца года.

Москва, рассказал Лавров, видит прогресс в переговорах о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Египтом и активно поддерживает продолжение работы в этом направлении. Египетские власти эту поддержку ценят, ответил Шукри.

Проблемы региона

Лавров коснулся многих проблем Ближнего Востока. В частности, он вновь призвал к участию арабских стран в работе ближневосточного "квартета" по палестино-израильскому урегулированию. Его египетский коллега приветствовал эту инициативу.

По словам главы МИД РФ, на переговорах стороны отметили и прогресс в урегулировании ситуации в Ливии, где в феврале 2021 года после многих лет гражданской войны удалось сформировать единое правительство и договориться о проведении общенациональных выборов.

Коснувшись Сирии, Лавров выразил надежду на быстрое восстановление членства Дамаска в Лиге арабских государств, приостановленного еще в ноябре 2011 года.

Украина

Обострившаяся в последние недели ситуация на Украине меньше связана с Ближним Востоком, но Лавров, отвечая на вопросы журналистов, обойти ее не мог.

Говоря о продаже Киеву турецких беспилотников, он настоятельно рекомендовал Турции и "всем ответственным странам <...> проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима" и предостерег их "от того, чтобы они подпитывали эти милитаристские настроения". Заявления властей в Киеве о том, что Украина "не может воевать с собственным народом", российский министр назвал неправдой.

"Мы там живем, это наша страна", - ответил Лавров на вопросы об активности российских войск на российской территории, в том числе прилегающей к границе с Украиной (ранее по всей России начались проверки военных по итогам зимнего периода обучения). А вот что возле украинских границ делают Соединенные Штаты, "этот вопрос пока остается без ответа", напомнил глава МИД.

Полеты на курорты

Ни российский, ни египетский министр по итогам переговоров ни слова не сказали о возобновлении авиарейсов из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Они были прекращены еще в ноябре 2015 года после теракта на Синайском полуострове, когда при взрыве российского лайнера погибли 224 человека.

С тех пор в Москве и Каире неоднократно выражали надежду на скорое возобновление полетов, тем более что Египет и сейчас, в пандемию, входит в число стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение (но только в Каир). Очередные такие заявления Лавров и Шукри сделали непосредственно перед визитом российского министра.

"Отсутствие чартерного авиасообщения ведет к очень большому дисбалансу в наших торгово-экономических отношениях, - объясняет заинтересованность Египта глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. - Если исключить туризм, то у России появляется очень большое положительное сальдо торговли с Египтом, что не очень хорошо для устойчивости отношений. Для Египта это большая статья доходов, и он хотел бы восстановить [сообщение] как можно скорее".

Давать точные прогнозы пока невозможно, но есть "так же, как и раньше, определенная вероятность" положительного решения вопроса, говорит старший преподаватель Департамента политики и управления Высшей школы экономики Григорий Лукьянов. "В целом, мне кажется, сейчас этот вопрос во многом увязывается с решением вопросов региональной повестки, - считает он. - В принципе, с другой стороны, завязан на определенной внутренней конъюнктуре: в самом Египте, несмотря на определенные достижения в сфере обеспечения безопасности, конфликт на Синайском полуострове <...> в полной мере не разрешен. Экономическая ситуация в стране тоже далека от идеальной, отсюда достаточно серьезное опасение вызывает криминальная ситуация".

Оба специалиста с тревогой говорят и об эпидемической ситуации в арабской республике. По словам Лукьянова, она может "вызывать сомнения в целесообразности прямого авиасообщения [на курорты] прямо сейчас".