Лавров: отношения Москвы и Тегерана находятся на беспрецедентно высоком уровне

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Сотрудничество России и Ирана в различных сферах носит насыщенный характер, отношения стран уже вышли на беспрецедентно высокий уровень. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью агентству IRNA.

"Во многом благодаря последовательной реализации положений Договора [об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном] взаимодействие между нашими странами вышло на беспрецедентно высокий уровень. Сегодня оно носит интенсивный и насыщенный характер", - сказал он.

По словам министра, развитие связей с Ираном - один из приоритетов внешней политики России. Он напомнил, что, подписав в 2001 году Договор, стороны подтвердили обоюдную приверженность выстраиванию отношений на принципах равенства и взаимного доверия. "Россия и Иран обязались взаимно уважать суверенитет, территориальную целостность и независимость, не вмешиваться во внутренние дела друг друга", - продолжил глава МИД.

Лавров подчеркнул, что между Москвой и Тегераном укрепляются связи в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других областях. В частности, продолжается реализация крупных инфраструктурных проектов в Иране, в том числе строительство и эксплуатация АЭС "Бушер", добавил он.

"Продвигается сотрудничество в сфере здравоохранения и борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Осуществляются поставки в Иран российской вакцины "Спутник V", планируется организация ее производства на территории Ирана", - указал Лавров.

Региональная стабильность

Москва и Тегеран тесно взаимодействуют в целях обеспечения выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной сделке в полном объеме, продолжил глава МИД РФ.

Он также отметил, что страны успешно координируют усилия в деле сирийского урегулирования в рамках доказавшего свою эффективность астанинского формата, а также ведут регулярный диалог по обстановке на Ближнем и Среднем Востоке. "Можно с уверенностью утверждать, что российско-иранское сотрудничество способствует поддержанию региональной стабильности, а в более широком плане - развитию международной жизни на принципах Устава ООН", - подчеркнул министр.

"В ходе предстоящих переговоров с моим коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом намерен обсудить пути дальнейшего укрепления разноплановых российско-иранских связей", - заключил глава МИД РФ.

Политика давления США

Москва и Тегеран не приемлют американскую политику комплексного давления на страны, проводящие независимую внешнюю и внутреннюю политику, отметил глава МИД РФ.

В Вашингтоне, отметил министр, "никак не могут отказаться от ущербного курса" на поддержание своего глобального доминирования, взятого в начале 1990-х годов после распада Советского Союза. Кроме того, Лавров обратил внимание на феномен беспрецедентного комплексного давления, оказываемого Западом на государства, проводящие независимую национально-ориентированную внешнюю и внутреннюю политику. Речь идет о применении самого широкого инструментария - от финансовых санкций и визовых ограничений до дезинформационных кампаний и прямого силового вмешательства.

"По сути, мы имеем дело с рецидивами неоколониального внешнеполитического мышления. Для него, в частности, характерно деление мира на избранных и остальные страны. Если первые априори обладают индульгенцией на любые действия, то вторые якобы обязаны следовать в русле установок, спускаемых из Вашингтона, - сказал Лавров. - Ни для России, ни для Ирана, ни для большинства стран мира все это, разумеется, неприемлемо".

Глава МИД РФ отметил, что Москва считает важным укреплять внешнеполитическое взаимодействие с Тегераном, в том числе в ООН и на других многосторонних площадках. "Тем более, как я уже сказал, у нас много единомышленников: необходимость развития межгосударственного общения на основе международного права, принципов взаимного уважения и учета интересов друг друга поддерживается подавляющим большинством членов мирового сообщества, - пояснил он. - Все они, как и мы, считают недопустимыми геополитические игры с нулевой суммой, санкции и шантаж и заинтересованы в последовательном оздоровлении ситуации в мире".

Недопустимость геополитических игр

Министр отметил, что сегодня всем очевидно, что политика Вашингтона на поддержание своего глобального доминирования является абсолютно контрпродуктивной. "Тем более что на наших глазах набирает силу объективный процесс формирования более справедливого, демократичного и поэтому более устойчивого многополярного мироустройства", - добавил глава МИД РФ.

Несмотря на это, продолжил Лавров, американцами при поддержке европейских союзников предпринимаются агрессивные шаги, направленные на слом ооноцентричной международно-правовой архитектуры и на ее подмену так называемым порядком, основанным на правилах. "Мы не против того, чтобы все соблюдали правила, однако тогда они должны вырабатываться не в узком кругу Вашингтона и его сателлитов в обход ООН, а в универсальных форматах с участием всех ключевых мировых игроков и на основе действующих общепризнанных норм международного права", - указал Лавров.