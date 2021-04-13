Россия и Иран подготовят соглашение по сотрудничеству в сфере биобезопасности

ТЕГЕРАН, 13 апреля. /ТАСС/. Россия и Иран намерены подготовить межправительственное соглашение в сфере биологической безопасности. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"В развитие наших шагов по укреплению договорно-правовой базы мы условились подготовить еще одно межправительственное соглашение о взаимодействии в сфере биологической безопасности, что становится все более актуальным в условиях, когда угрозы в этой области нарастают, а каких-то верификационных механизмов, которые позволили бы обеспечить транспарентность всех стран в этой сфере, не существует, поскольку наши американские коллеги категорически против создания такого многостороннего универсального механизма в рамках Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия", - сказал Лавров.

"Поэтому мы с иранскими друзьями, как и многие другие наши партнеры, считаем необходимым продвигаться по двусторонним каналам с целью обеспечить транспарентность в этой весьма важной сфере", - добавил министр.

Он отметил, что Москва и Тегеран положительно оценивают контакты двух стран по линиям спецслужб и военных ведомств. "Мы приветствовали плотную координацию между различными ведомствами на ключевых направлениях российско-иранского многопланового партнерства. Дали положительную оценку контактам по линии специальных служб, по линии военных ведомств", - сказал Лавров.

Министр добавил, что РФ готова и далее помогать Ирану в борьбе с пандемией, в том числе путем организации производства в Тегеране "Спутник V". "Проанализировали усилия профильных структур наших стран по противодействию коронавирусной инфекции. В Иран поставлено более 500 тыс. двухкомпонентных доз [вакцины] "Спутник V". Эта вакцина доказала свою эффективность, как нам подтвердили сегодня иранские друзья. Мы готовы и далее помогать соседям в борьбе с пандемией, в том числе путем организации производства этой вакцины на территории Ирана", - сказал Лавров.

Первая партия "Спутника V" прибыла в Тегеран 4 февраля, а 9 февраля в Иране началась бесплатная добровольная вакцинация населения от коронавируса с использованием российского препарата. 1 апреля в иранскую столицу прибыла уже пятая партия вакцины.

Влияние на нефтяной рынок

Россия надеется, что возможное снятие санкций с нефтяного сектора Ирана позитивно повлияет на мировой рынок нефти. "Что касается влияния - позитивного, мы надеемся, - переговоров в Вене [по ядерной сделке] на нефтяной рынок, когда в случае снятия санкций на рынке появится больше иранской нефти, и вопроса, как это повлияет на усилия в рамках ОПЕК+, я отвечу принципиальным образом. Конечно, политика должна опираться на экономику, должна помогать решать экономические задачи той или иной страны, но исключительно законными методами, на основе международного права, норм и принципов ВТО, принципов свободы торговли", - сказал министр, отвечая на вопрос, не подорвет ли возможное снятие нефтяных санкций с Ирана баланс на мировом рынке нефти, который удалось достичь благодаря соглашению ОПЕК+.

Министр подчеркнул, что экономические выгоды не могут достигаться незаконными методами. "Когда же выстраивается политика по достижению экономических выгод путем незаконных односторонних санкций, в прямое нарушение резолюции СБ ООН, в нарушение норм и принципов ВТО, то такую политику мы категорически осуждаем", - добавил Лавров.

5 ноября 2018 года США возобновили санкции в отношении Ирана в полном объеме, включая ограничения на продажу углеводородов. В результате экспорт нефти из Ирана сильно упал и, по оценке нью-йоркской компании Kpler Inc., в мае 2020 года составил рекордно низкие 100 тыс. баррелей в сутки, в то время как до санкций в апреле 2018 года этот показатель достигал 2,5 млн баррелей в день. Однако в сентябре 2020 года агентство Reuters сообщило о резком скачке экспорта нефти из Ирана, показатели могли достигнуть 1,5 млн баррелей в день.