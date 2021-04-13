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Рябков заявил, что РФ не видит у новой администрации США готовности к возвращению в ДОН

Замглавы МИД РФ напомнил, что у США осталось время до конца мая, чтобы определиться со своей позицией по Договору по открытому небу

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Россия не видит заинтересованности новой американской администрации в возвращении в Договор по открытому небу (ДОН). Об этом заявил журналистам во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я такого интереса пока не заметил, - сказал он. - Я, наоборот, вижу интерес новой администрации к тому, чтобы вопрос этот затягивать".

США до конца мая должны принять решение, будут ли они возвращаться в ДОН, заявил Рябков.

"Осталось время у них до конца мая. Если они не пересмотрят нынешнюю позицию, значит, мы передадим депозитариям договора ноту о выходе РФ из этого договора", - сказал он.

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей АлексеевичВыход США из Договора по открытому небуВыход России из Договора по открытому небу
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