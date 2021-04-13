Песков анонсировал встречу Путина и главы ЦИК Памфиловой в течение одной-двух недель

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина и главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой готовится, она может состояться в течение одной-двух недель. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается Памфиловой, то действительно такая встреча готовится. Точная дата пока не определена, но скорее всего она может состояться в течение недели-двух, этого нельзя исключать", - сказал он.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники сообщила, что Памфилова вскоре встретится с Путиным, чтобы рассказать ему о планах работы нового состава ЦИК и подготовке к выборам в Госдуму 2021 года.

29 марта прошло первое заседание нового состава Центризбиркома, председатель прошлого состава Памфилова была переизбрана на эту должность.