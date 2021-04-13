Песков заявил, что послание Путина готовится не "в секретном бункере", а в Кремле

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг предположение, что послание главы государства парламенту готовится в некоем "секретном бункере". Он уточнил, что обращение Владимира Путина готовится в Кремле, а напротив Дома правительства России находится не бункер, а Координационный центр кабинета министров.

"Напротив "Белого дома" (Дом правительства - прим. ТАСС) через реку - это вовсе никакой не бункер и никакой не секретный. Это не бункер, а как раз Координационный центр правительства, который располагается в весьма просторном и комфортабельном конференц-зале, который был модифицирован с учетом задач правительственной координации", - объяснил журналистам во вторник представитель Кремля. По его словам, этот центр "абсолютно не секретный, там бывает огромное количество экспертов, представителей бизнеса, государственной власти, депутаты". Песков уточнил, что данное здание относится к комплексу гостиницы "Украина". "Сегодня именно этот Координационный центр посетит глава государства", - добавил пресс-секретарь президента.

"Что касается послания, то оно готовится не в секретном месте, оно готовится в Кремле", - рассказал Песков и обратил внимание, что "в процессе подготовки активно участвуют самые разные экспертные подразделения, в том числе члены кабинета министров". "Никакого секрета здесь нет", - подытожил представитель Кремля.