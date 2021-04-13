Володин: введение наказания за призывы к санкциям против РФ остается в повестке Госдумы

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Вопрос о введении ответственности за призывы к иностранным санкциям в отношении российских физических и юридических лиц остается в повестке Госдумы, он отложен для дополнительной проработки. Об этом журналистам во вторник сообщил председатель палаты Вячеслав Володин.

"Мы эту тему не забыли, отложили для дополнительной проработки, - сказал спикер. - Как бронепоезд, который стоит на запасном пути, она у нас в повестке".

В начале февраля Володин, комментируя обращение основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) к президенту США Джо Байдену с призывом ввести санкции против ряда российских лиц, не исключил введения уголовной ответственности за подобные призывы. По его словам, "наказание за это должно быть очень жестким".

Спикер тогда допустил, что соответствующие поправки могли бы быть включены в уже принятый в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за присоединение к режиму антироссийских ограничительных мер на территории РФ.