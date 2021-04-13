В СФ предлагают распространить опыт создания карт нарушений прав журналистов на иные сферы

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству положительно оценил создание уполномоченным по правам человека карты нарушений прав журналистов с целью оперативного реагирования на них и предлагает распространить такую практику и на другие сферы.

"Следует положительно оценить нововведение в работе уполномоченного - создание карты нарушений прав журналистов. В целях оперативного реагирования на нарушения прав представителей СМИ и на случаи ограничения свободы слова на официальном сайте уполномоченного в 2020 году в тестовом режиме запущена интернет-приемная с отдельной формой подачи жалобы для журналистов. Успешный опыт работы интернет-приемной может быть распространен и на другие сферы нарушения прав граждан", - говорится в проекте заключения комитета СФ по докладу о деятельности уполномоченного по правам человека в России за 2020 год. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Предварительное обсуждение доклада уполномоченного прошло на заседании комитета СФ во вторник. Омбудсмен Татьяна Москалькова представит его сенаторам на пленарном заседании СФ в среду.