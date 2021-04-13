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Кризис на Украине
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Путин изложил Байдену подходы к политическому урегулированию на Украине

Как сообщили в пресс-службе Кремля, в ходе телефонного разговора президент США предложил российскому лидеру рассмотреть возможность провести личную встречу на высшем уровне
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин изложил американскому коллеге Джо Байдену подходы к политическому урегулированию на Украине. Обмен мнениями состоялся в ходе телефонного разговора двух лидеров, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

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"При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису Владимир Путин изложил базирующиеся на минском комплексе мер подходы к политическому урегулированию", - говорится в сообщении.

Путин и Байден обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и ряд международных вопросов. "Обстоятельно обсуждены текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня", - говорится в сообщении Кремля.

Байден предложил рассмотреть возможность провести в обозримой перспективе личную встречу на высшем уровне. "Президент США предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне", - сообщили в Кремле.

Главы государств условились дать указания соответствующим ведомствам двух стран проработать вопросы, затронутые в беседе.  "Условлено дать указания соответствующим ведомствам проработать затронутые в ходе телефонного разговора вопросы", - говорится в сообщении администрации президента РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАРоссияКризис на УкраинеБайден, Джозеф (Джо)
Путин и Байден обсудили по телефону возможность личной встречи и глобальную стабильность
Этот разговор стал для глав государств вторым с момента вступления Байдена в должность
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