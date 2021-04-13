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Путин рассказал президенту Финляндии о разговоре с Байденом

В Кремле отметили, что лидеры России и Финляндии условились о продолжении контактов на различных уровнях

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проинформировал президента Финляндии Саули Ниинистё о состоявшемся у него ранее телефоном разговоре с лидером США Джо Байденом. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров РФ и Финляндии.

"Президент России также проинформировал о только что состоявшемся по инициативе американской стороны телефонном разговоре с президентом США Дж. Байденом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры РФ и Финляндии условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Теги
Ниинистё, СаулиПутин, Владимир ВладимировичСШАФинляндияРоссияБайден, Джозеф (Джо)
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